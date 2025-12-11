不滿只降息1碼！ 川普再轟鮑爾「死腦筋」：應該多降1倍





美國聯邦準備理事會（Fed）宣布再度調降基準利率1碼（0.25個百分點），然而此項決策引來總統川普激烈批評。他直言，美國經濟情勢已足以支持更大幅度寬鬆，「這次降息至少可以加倍」，並再次將矛頭指向聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），稱其為「缺乏靈活性的人」。此外，外媒曝川普將面試新任主席人選。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，川普長期要求聯準會加速降息，以便進一步刺激經濟成長。他在白宮與企業執行長舉行圓桌會議時表示，本次降息幅度「相當小」，無法完全反映美國經濟的實際需求。他更透露，將在稍晚面試前聯準會理事華許（Kevin Warsh），此人可能成為鮑爾任期屆滿後的接任人選。據了解，華許與白宮國家經濟委員會主任海瑟特（Kevin Hassett）目前都被視為明年5月鮑爾任期屆滿後的兩大熱門接班人選。

川普強調，他希望下一任聯準會主席能「誠實面對利率問題」，並再次重申：「美國利率應該更低。」川普也批評聯準會在經濟數據亮眼時反而升息的作法，形容，「這種做法可能扼殺經濟動能」，並表示美國將回到「公布好消息不會導致升息」的過去模式。

川普與聯準會之間的摩擦已持續多時，而隨著鮑爾任期即將於明年5月屆滿，各界正密切關注川普是否將藉此重新塑造聯準會決策班底，進一步影響美國貨幣政策走向。

