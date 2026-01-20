不滿叫聲太吵！男子持刀擅闖莊園殺害四隻鸚鵡

屏東張姓男子不滿鄰近莊園的鸚鵡太吵，持刀闖入殺害四隻金剛鸚鵡，棄屍草叢。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉／屏東報導

張姓男子不滿鄰近莊園飼養的鸚鵡叫聲太吵，竟持刀擅自闖入園內殺害四隻金剛鸚鵡，棄屍草叢及水溝；警方依侵入民宅、動物保護法、毀損及恐嚇等罪嫌，將張男移送偵辦。

屏東警分局十九日接獲長治鄉李姓民眾報案，指稱有人未經同意侵入其私人莊園，並惡意殺害所飼養的四隻鸚鵡；警方調閱周邊監視器，迅速鎖定附近鄰居的三十二歲涉案張姓男子，隨即將他逮捕，查扣涉案的水果刀一把。

警方調查，張嫌是附近佛具店的兒子，因這處私人莊園養的鸚鵡叫聲太吵，一大早就叫、聲音很大，長期吵到受不了，拿一把水果刀侵入，殺死四隻鸚鵡，丟屍莊園圍牆外面的草叢及水溝。

張嫌供稱，他是要放生，沒有殺，但監視器錄下他虐殺鸚鵡，並棄屍水溝，難以狡辯。

據了解，被殺的四隻金剛鸚鵡，體型大，顏色非常漂亮，會學人說話，很討人喜歡，主人養來當寵物，每隻身價三十多萬元，餇主在多年前進口，養了多年，已有深厚感情，飼主非常生氣，將追究到底。