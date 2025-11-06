不滿台中市府非洲豬瘟專案報告避重就輕 陳雅惠、張芬郁齊開轟
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
非洲豬瘟疫情暫告段落，今（7）日中午後即可運送活體豬，台中市議會今日也就梧棲非洲豬瘟疫情召開專案報告。民進黨市議員陳雅惠指出，疫情雖未擴散，但整起事件明顯是人禍，市府非洲豬瘟疫情專案報告書內容空洞、避重就輕，要求市府調查清楚，勇於承擔。
「7日的專案報告能解決問題嗎？看完只有更生氣！」陳雅惠表示，市府送交議會的書面專案報告共33頁，內容避重就輕、重點不明，真正的問題毫未交代清楚，反而只見基層人員遭懲處，市府高層一個都沒事。她質疑，這就是台中市府給市民、給全台豬農、甚至給全國人民的交代嗎？
陳雅惠表示，強調外界關注的不是程序，而是態度與誠意，呼籲市府在專案報告前「好好想清楚」，不要再推卸責任，應該勇於承擔，給台中市民與全台豬農一個明確交代。
市議員張芬郁指出，非洲豬瘟專案報告完全看不出市府檢討其行政怠惰，報告強調「市府第一時間就採最高規格防疫」，實際連獸醫師數量都無法掌握、廚餘未處理就掩埋在水源地旁、引發民怨，又擅自清消。最後又卸責、將問題全部推給基層，市府完全失能。
對此，副市長黃國榮回應說，市府已針對疏失部分進行檢討，市府秘書長已成立調查小組，釐清責任歸屬後會依程序交由考績委員會處理。他強調，「不會只懲處基層人員」，市府會依法辦理、追究相關責任。
另外，台中市副市長鄭照新也在非洲豬瘟中央前進應變所記者會上表示，懲處名單尚未公布，相關情事仍在調查。
照片來源：陳雅惠辦公室提供
台中大雅工廠火警釀惡臭空污 陳宏益：先開罰50萬、最高罰500萬
