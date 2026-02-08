不滿台中重劃區！ 7旬地主北上大安森林公園、善導寺男廁縱火

（圖／CTWANT資料照）

台北捷運站大安森林公園站與善導寺站男廁，8日上午接連傳出火警事故，所幸均未造成人員傷亡，並在第一時間由站務人員撲滅，疑似為燃燒稻草導致。燃燒面積約0.5平方公尺，隨後善導寺也傳出火警，初步確認為同一男子所致，經確認後火速將人逮捕到案。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，該名男子為72歲的曾姓老翁，其為台中某重劃區自救會成員之一，疑似為地主之一，曾到台中市府陳情，疑似未果，才會8日特意北上前往北捷於男廁燒稻草縱火，目前已遭警方逮捕到案。至於詳細動機原因仍有待進一步調查釐清。

