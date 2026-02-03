（圖／總統府Flickr）





2026年台北國際書展今（3）日在台北世貿一館開幕，賴清德總統出席開幕致詞表示：「很多家長都想讓孩子擠進明星學校，與其找一個好老師，不如找本好書。」全國教育產業總工會隨後在其Facebook上表示，賴清德總統此言一出「引起基層教師一片嘩然！這是我們的總統應該說的話嗎？」全教產亦鄭重呼籲總統，應向全台教師道歉。

全教產理事長林蕙蓉指出，教師除了傳授書本上的知識，最重要的是引導學生學習團隊合作、人際關係、心理輔導及各種生活上的學習，有時還身兼學生家長的家庭心理諮商師。

廣告 廣告

林蕙蓉批判，而我們的各個部會：加上教育部、衛福部、交通部、環境部，不斷把書上找不到的各種任務加諸在學校和老師身上，卻對教師這個職業充滿偏見歧視且苛刻，在師資培育的過程中，除了本科專業之外，教師們都被教導身為教師的三種境界：經師、人師、境師，卻沒說當老師會有這種不尊重教師的教學環境！

林蕙蓉說，我們的教育部長在教師要上街頭抗議廢除校事會議時，說「老師應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，而我們的總統在一個這麼大的國際書展中，致詞表示：「很多家長都想讓孩子擠進明星學校，與其找一個好老師，不如找本好書」，這是在台灣身處教師這個職場最大的歧視和侮辱！

林蕙蓉轟，從退休金改革先踐踏退休教師尊嚴、退休金制度還繼續影響在職教師和新進教師，到解聘辦法、校事會議引起全國各縣市都有大量濫訴、惡意指控教師造成人心惶惶、到今天總統的致詞，都顯示整個國家對於教師這個職業的不尊重！

全教產鄭重呼籲總統，應向全台教師道歉，對於在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，「國將興，必貴師而重傅；貴師而重傅，則法度存。國將衰，必賤師而輕傅；賤師而輕傅，則人有快；人有快則法度壞。」，照顧好老師，就是照顧好學生，就是提升國力，壯大台灣的第一步！

更多新聞推薦

● 不滿台北國際書展致詞稱「與其找好老師，不如找好書」 全教產要賴清德向全台教師道歉