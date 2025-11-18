不滿台灣搶走晶片生意 川普稱美國可恥！喊話晶片將全面回流美國

川普17日受訪時再度提及美國晶片產業外流，是相當可恥的一件事情。（翻攝自The White House Flickr）

美國總統川普17日在白宮接受訪問時，再度談到台灣在全球晶片產業的影響。他直言，美國過去「愚蠢地」讓晶片製造外移，結果將市場拱手讓給台灣，導致如今全球主要晶片都在台灣生產，形容這對美國「非常可恥」。他強調，在關稅政策作用下，晶片生產正大舉回流，美國未來可能重新掌握全球大多數晶片市場。

為何讓晶片外流？川普批：美國過去政策「非常愚蠢」

川普在訪問中被問到H-1B工作簽證時，以晶片產業為例指出，美國多年來停止自行生產晶片，讓產業從美國流向台灣與南韓，而其中「大部分跑到台灣」。他回顧，美國過去曾掌握100%的晶片生意，但政策失誤讓產業向外轉移，他更點名台灣現在生產「幾乎100%」的晶片，「這太丟臉了」。

晶片真的要回美國了嗎？川普自豪關稅奏效

川普強調，美國晶片重建不是靠《晶片法案》（CHIPS Act），而是因為他任內設定的關稅政策。他聲稱，關稅阻止企業外移，也讓晶片製造商無法承受海外關稅成本，因此紛紛承諾回美投資。他表示，美國有可能在「非常短的時間內」再次生產世界上大多數的晶片，並在未來的幾年內「拿回很大一部分的晶片市場」。

川普同時提到，他的聲音沙啞是因為有國家希望重新談判貿易協議，讓他感到不高興，但他已經「把問題解決」。

談到未來發展，川普表示，美國若要重新主導晶片製造，必須重新訓練國內勞工。他強調，美國正逐步準備讓晶片回流，而這將使美國在一年內就能重新占據全球大部分晶片市場，「如果沒有關稅，美國早就完蛋了」。

