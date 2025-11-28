不滿台灣軍購？配合中艦「聯合戰備警巡」 國防部偵獲23架軍機擾台

即時中心／潘柏廷報導

國防部今（28）日表示，自上午9時30分起，陸續偵獲中國殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部今日下午發布新聞稿表示，自上午9時30分起，陸續偵獲中國殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海。

其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

對此，國防部強調國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

