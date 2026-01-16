不滿台美關稅磋商結果 國民黨酸：「台灣盤子模式」
[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果底定，台灣對等關稅調降為 15% 且不疊加，半導體及半導體衍生品等「232 關稅」取得最優惠待遇 ，但雙方將擴大供應鏈投資合作，台灣企業將以「台灣模式」對美增加投資 2,500 億美元，政府亦將提供等額 2,500 億美元的信用擔保。
國民黨今（16日）狠酸是「台灣盤子模式」，民進黨政府所謂的爭取到 15%關稅，實則是黑箱談判、掏空台灣的「糖衣砲彈」。
行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為 15% 且不疊加 MFN、半導體及半導體衍生品等 232 關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美 AI 戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。台美雙方承諾建立「雙向投資機制」，美方將在台灣鼓勵下，擴大投資台灣「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。
談判代表、行政院副院長鄭麗君說明，台美將以「台灣模式」進行投資合作，在台灣業者自主投資規劃下，台灣同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資 2,500 億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；二為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高 2,500 億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及 ICT 供應鏈等，且與日韓不同，第二類資本承諾並非由台灣政府直接出資。
國民黨則認為，關稅與日、韓相同，台灣卻承擔更大負擔，日本 GDP 超過 4 兆美元，投資金額約 5,000 億美元；南韓 GDP 1.7 兆美元，投資金額約 3,500 億美元；我國 GDP 僅約 0.8 兆美元，卻花 5,000 億美元投資，承擔金額超過 6 成GDP。
國民黨再指，民進黨政府曾說，不會答應「晶片產能五五開」，美國商務部長卻打臉指出，「至少 40% 產能將移往美國」，加上高達 2,500 億美元的信用擔保，本該協助台灣中小企業紓困轉型，如今卻成了大企業赴美的催化劑，不僅替供應鏈外移按下加速鍵，更衝擊國內百工百業。
國民黨也質疑，政府選擇簽署 MOU（備忘錄）而非正式條約，一旦美方態度改變，關稅結果可能又翻盤，屆時台灣的優勢產能早已喪失。請總統賴清德負起責任向國人清楚報告，並將簽訂的協議、MOU 與承諾等送到國會接受透明審查。
