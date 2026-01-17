不滿台美關稅結果？ 中國監偵無人機闖入東沙島領空

中國派遣監偵無人機闖入東沙島空域活動。（資料照片／海巡署）



台美關稅從20%下修至15%，台灣同時承諾對美國進行規模達5000億美元的投資，引發中國不滿，其外交部發言人在記者會強調北京「堅決反對」任何建交國與台灣簽署協定的立場。國防部今天（17日）發布解放軍相關動態，發現不只是軍機照例滋擾，東沙島也出現監偵無人機闖入我方空域活動。

國防部指出，今天凌晨偵獲一架中國監偵無人機，進入台灣西南空域活動，並於5點41分接近東沙島，國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。隨後該無人機於5點44分進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播警告，5點48分脫離。

國防部嚴重警告，解分軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

此外，今天凌晨0時56分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部另統計，昨天上午6點至今天上午6點，在台海周邊偵獲26架次解放軍機，其中7架次逾越海峽中線闖入我北部、中部及西南空域，還有8艘解放軍艦及1艘公務船在台灣附近海域活動。（責任編輯：殷偵維）

