不滿台美關稅結果 藍委接力轟喪事喜辦、報喜不報憂

國民黨立委葛如鈞。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅敲定，台灣對等關稅調降為15％且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，但台美將以「台灣模式」進行投資合作，加碼投資2500億美元，加上台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。國民黨立委許宇甄今（16日）抨擊，只敢談半導體投資、不敢正面說明民生衝擊，正證明政府如外界擔憂，正在進行一場「報喜不報憂」的黑箱談判。國民黨立委葛如鈞也稱，台灣經濟規模小於日、韓，卻付了比韓國多、跟日本一樣的天價保護費。

許宇甄表示，針對台美簽署最新貿易協議，賴政府高調宣稱談判「成功降稅」、擊出「全壘打」，看似把對等關稅從20％降到15％，就能向國人交代；但國人最關切的「民生深水區」，也就是美國汽車及農產品進口是否走向零關稅、是否擴大市場開放，行政院副院長鄭麗君卻只用一句「過幾週後簽署協定時再公布」輕輕帶過。

許宇甄痛批，政府以「數週後再公布、簽署後再說明」搪塞社會，意圖用「切香腸」戰術把關鍵衝擊押後，讓人民在資訊不完整的情況下失去知情權與監督權，最後只能被迫接受既成事實。汽車關稅與農產品及其他市場的開放牽涉的不只是產業競爭，更是物價、就業與農民生計；政府若到簽字後才公布細節，等同把國人推到談判桌外，讓生米煮成熟飯。

許宇甄也指出，本案最敏感、最可能「埋雷」的，就是投資與信用擔保的規模與性質。政府對內一再強調是「企業自主投資」與「政府扮演信保角色」、僅是上限安排；但美方商務部公告卻寫得清清楚楚：台灣企業至少新增直接投資2500億美元，台灣再提供至少2500億美元信用保證促成更多投資，表面上說是「不需政府出資」，實質上仍是以國家信用替赴美投資背書。

許宇甄進一步表示，更嚴重的是，這套「信保」設計極可能成為規避國會監督的工具。美方很清楚民進黨政府在立法院居於少數，且這兩年中央政府總預算未依法編列，國會拒絕審查違法預算；民進黨政府若想直接編列鉅額預算投資美國，勢必過不了國會這一關，才轉而以「信保」名目繞過正常預算程序。結果就是把可能的債務風險，透過制度包裝轉嫁給納稅人，卻企圖在事前避開立法院的實質把關。

許宇甄更指，232條款並非「解除」，而是被包裝成「獎勵外移」。依美方說法，未來232半導體關稅將「獎勵」赴美設廠者：興建期間可免稅進口最高達規劃產能2.5倍的數量，完工後仍可免稅進口1.5倍。換言之，想要更低風險、更穩配額，就必須把更多產能與投資放在美國。這等於用制度把台灣的製造優勢一步步導向美國本土，讓台灣長期承受供應鏈外移、人才外流、研發與製造分離的結構風險。

許宇甄表示，面對如此強大的「吸力」，民進黨政府至今卻沒有提出任何確保台灣研發核心留在本土、就業機會不流失、關鍵製造不被掏空的具體對策，反而把「矽盾」被稀釋美化成「延伸國力」。若缺乏完整的留根計畫，這種無條件配合，恐將把台灣推向產業空洞化的危機。

國民黨立委葛如鈞也指，今天行政院得意洋洋宣布台美關稅談定 15％，但背後的代價卻讓人毛骨悚然，承諾了 5000 億美元，約台幣15 兆元的投資，這不是喪事喜辦，什麼才是？台灣總預算一年3兆元，這是5年的台灣預算，總統賴清德不只把自己能花的錢用掉，還把下一任總統的年度支出預支出去，「這根本就像是山道猴子，要把台灣帶往絕路！」

葛如鈞指出，日本經濟體規模是台灣的 5 倍大，談判承諾金額約5500億美元；韓國經濟體規模是台灣的 2 倍大，談判承諾金額才3000多億美元；台灣經濟規模最小，卻付了比韓國多、跟日本一樣的天價保護費。

葛如鈞更比喻，更慘的是內容，日本有把皮卡丘、瑪利歐送給美國嗎？沒有。韓國有把三星、現代汽車的總部搬去美國嗎？沒有。但賴清德政府所謂的「台灣模式」，竟然是答應美國把半導體供應鏈、園區整組搬過去，這哪裡是「護國神山」？這根本是愚公移山，把山移走，連根拔起。

