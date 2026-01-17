不滿台美關稅15%？中共派無人機闖東沙島領空 國軍廣播驅離

中共派無人機闖東沙島領空，遭國軍驅離。（翻攝東沙環礁國家公園網站）

中國1架監偵無人機今（17日）清晨突闖入台灣西南空域，甚至進入我國東沙島領空，遭國軍立即以廣播驅離，而中國此舉正好在台灣與美國達協議，關稅降至15%之際，格外引發關注。

國防部表示，今日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動，並於5時41分許接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。

該無人機於5時44分許進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，5時48分脫離。

國防部嚴正表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

