不滿同事借二十五萬沒還起殺心 設計約出勒斃棄屍成白骨起訴

圖說一 洪男去年九月以童軍繩將李男勒斃後棄屍霧峰山區，去年十月底被民眾發現時已成一具白骨。（記者孫義方攝）

台中市霧峰山區去年十月二十五日傳殺人棄屍案，一名李姓男子遭人用童軍繩綑綁殺害棄屍，發現時已成為一具白骨，警方隨後逮捕行兇的洪姓男子，洪男落網後坦承，因李男是他同事欠他二十五萬元不還，去年九月十四日晚間將他約出後，在霧峰新生路車上將手腳綑綁，用保鮮膜包住頭部，再以童軍繩將他勒斃後棄屍邊坡，台中地檢署二十二日偵結，依殺人罪將他起訴。

中檢起訴指稱，洪姓男子（三十一歲）和李姓被害人原本是同事，李男從去年四月起，陸續向洪男借了二十五萬元，但多次催討都沒還，洪男不滿起意殺人。洪男去年九月十四日早上八時許打電話給李男，相約見面商討如何還錢，李男答應後，洪男前往彰化員林一家賣場，購買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚和口罩，當晚六點多在彰化員林市和李男碰面後，換搭李男的自小客車前往霧峰。

兩人開車抵達霧峰新生路後，在車上商討還款事宜，洪男因認為李男沒有還錢的意思，決定痛下毒手，先在車上用童軍繩分別綑綁李男的手腳，再用童軍繩將手腳綁在一起，接著用眼罩遮住眼睛後，拿保鮮膜將眼、口、鼻纏繞，接著走到後座，拿童軍繩勒住李男的脖子，從後以腳抵住副駕駛座的椅子出力往後拉，每次約持續十秒，連續多次直到李男沒氣息。

洪男見李男沒反應，當晚八點四十八分左右，將車開到霧峰新生路一處果園，將全身纏繞童軍繩的李男，從車內扛出來後棄屍在邊坡後開車離去，直到去年十月二十五日下午兩點多，何姓和盧姓民眾行經該處聞到惡臭，朝邊坡仔細一看發現是一具白骨才趕緊報案讓此案曝光。警方獲報後循線逮捕洪男，洪男坦承行凶並遭法院裁定羈押，台中地檢署偵結，依殺人罪將他起訴。