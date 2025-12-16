不滿同事欠錢不還！竟找天道盟暴力討債 北檢起訴5人

屏東縣 / 綜合報導 一名45歲曾姓男子，昨(13)日中午喝完酒後在屏東鬧區遊蕩，接著看到2名高中生竟拿出預藏利刃追上去，他邊跑邊揮舞更揚言要砍殺他們，嚇得兩人趕緊跑進鄰近國小，一人往二樓逃一人則是躲進保健室避難，警方短時間到場將人制伏，第一時間嫌犯供稱，誤以為對方是債務人，後續製作筆錄時又避重就輕說是要到校園內上廁所，家長接獲通知趕赴警局，看到嫌犯絲毫沒有悔意，因為家長說與他對視時， 曾男 眼神仍相當凶狠，據傳，嫌犯有前科，而且不是第一次這樣做，因此家長決定提告到底避免發生任何憾事！大批警力趕到現場將男子團團包圍，只見他神情恍惚蹲坐在路邊，其實他稍早前，剛凶狠的持利刃追兩名學生，還一路追進國小內。家長邱先生說：「他追著小孩子的時候，其實他有說要把小孩子砍死，當下他的手就是有揮動，就是殺人的動作這樣子就對了。」寶貝兒子差點遭遇不測，做家長的既心疼又氣憤，因為昨日邱姓高中生和同學在屏東仁愛路上等待友人，結果看到可疑男子騎車靠近他們，驚覺異狀準備離開之際，45歲的曾姓男子突然拿出預藏利刃，邊追趕邊揮舞，致人於死意味濃厚，兩人一路逃往國小躲藏。由於進門後就可見保健室，這也成為保命之處，校安人員當機立斷，引導大家入內並將門上鎖避難，體型壯碩的邱姓同學也用身軀把門給頂住，避免被破門攻擊。過程，他們看見嫌犯在外徘徊搜尋目標。家長邱先生說：「國小的幼童很多，隨便拉一個都不得了，我到警局的時候我有故意的用我的眼睛，去對視他的眼睛，就是他還是很凶。」其他家長說：「多少會有點擔心啦，應該是慣犯了啦，(之前聽說)拿利刃在路邊亂吼亂叫，推測應該是同一個人啦。」45歲的曾姓男子這回酒後做出攻擊行為，而根據了解，他疑似是地方治安問題人口。落網後，供稱對方欠錢才會犯案，結果製作筆錄時，又說是要到學校上廁所，說詞反覆，令警方相當頭痛。屏東分局副分局長張俊福說：「員警在3分鐘內到場，全案訊後依法移請屏東地檢署偵辦。」幸好這回2名高中生機靈拔腿狂奔，到人多的地方求救，才保住一命，由於整起事件也攸關學童安全，現在家長決定提告到底。 原始連結

