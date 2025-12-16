不滿同事欠錢不還！竟找天道盟暴力討債 北檢起訴5人
台北市萬華區9月30日發生暴力討債事件，潘晨曦因不滿64歲的張姓女同事欠債不還，竟找來擁有天道盟背景的陶海龍以及另外3名友人向張女追討債務，最後因不滿張女無法還債竟當場打張女2巴掌，更導致張女倒地昏迷不醒、送醫搶救。台北地檢署今（12月16日）偵結此案，依照傷害罪嫌起訴潘晨曦、陶海龍等5人。
回顧整起事件，潘晨曦與張女為同事，因為欠款未還導致潘不滿，事後找來具有天道盟背景的陶海龍以及簡杰森討債，並於7月30日簽立債權轉讓書，若追討債務成功所得款項將比照6比4分成。
陶海龍和簡杰森介入以後，張女仍未償還債務，潘晨曦後續則於9月30日將張女上班的消息通知給陶海龍，後續陶海龍與簡杰森找來柯献智、吳忠嶽一同搭計程車至張女工作場所堵她，並由簡杰森徒手毆打張女2巴掌以後導致其昏迷不醒，受有急性腦出血之傷害。
