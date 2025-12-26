不滿同向車硬切逼讓道 莽男火大揮棒洩憤！砸車影片曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／陳韋劭報導

曾姓男子持鋁製球棒猛敲對方車輛照後鏡。（圖／翻攝畫面）

桃園市昨天（25日）傍晚發生一起行車糾紛，曾姓男子（30歲）開車行經中正路時，不滿同向一輛自小客車硬切、逼迫他讓道，憤而持鋁製球棒猛敲對方車輛照後鏡，警方接獲報案到場處理，已先依恐嚇及毀損罪嫌將曾男移送法辦。

警方指出，25日下午5時許，派出所接獲民眾報案稱發生行車糾紛，曾姓男子開車由中正路往復興路方向行駛時，因不滿同向王姓男子（54歲）的車輛從路邊往車道硬切，他擔心發生碰撞鳴按喇叭警示，但對方仍強行逼迫他讓道，停等紅燈時，曾男下車從後車廂拿出鋁製球棒，並朝對方車輛後照鏡猛敲。

曾姓男子把鋁製球棒交給警方。（圖／翻攝畫面）

王男車輛的照後鏡遭砸毀。（圖／翻攝畫面）

警方表示，獲報後立即啟動快打部隊，員警3分鐘內即趕到現場，曾男坦承拿球棒砸車，而王男則稱，事發前在路旁臨停讓家人下車，之後準備駛入車道，沒有逼車行為，不清楚對方為何要砸車。員警已查扣作案用球棒，全案將依恐嚇及毀損罪嫌移請偵辦。

