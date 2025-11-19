不滿名嘴姚惠珍影射「和太子集團有淵源」 17LIVE怒發4點聲明

17LIVE發4點聲明駁斥名嘴姚惠珍影射發言。圖為太子集團董事長陳志。（翻攝自太子集團官網）

跨國詐騙集團—太子集團案如雪球般越滾越大，不僅美國重拳出手，現在就連國內檢調也積極偵辦。究竟太子集團與哪些企業有關聯，也陸續被名嘴點名，從媒體轉戰名嘴的姚惠珍18日在臉書發文「壹蘋竟跟太子有淵源？」影射壹蘋新聞網以及社交平台「17LIVE」與太子集團有關係，引發外界討論。繼壹蘋之後，17LIVE也在19日發聲明嚴正駁斥。

對於名嘴姚惠珍18日在臉書發文「壹蘋竟跟太子有淵源？」影射壹蘋新聞網以及社交平台「17LIVE」與太子集團有關係等言論，17LIVE特此嚴正聲明如下：

廣告 廣告

1.如《壹蘋新聞網》所發聲明：「17LIVE」與《壹蘋新聞網》間並無任何合資、合夥或從屬等關係，實際上為各自獨立運行之公司、彼此並無相關連，潘杰賢先生現雖為17LIVE集團非執行董事長，但不介入集團營運管理。

2.太子集團事件爆發後，本集團於10月16日業已立即發出聲明，以正視聽：17LIVE 集團與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）間互動僅限於其在集團擔任獨立董事的角色，並未參與集團任何業務及營運相關事務。此外，17LIVE從未與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）、其任職公司 DW Capital，或其關聯企業與個人有任何商業往來。與太子集團也未有往來。陳秀玲女士已辭去獨立董事職務。

3.姚惠珍女士未盡查證義務，即於網路社群平台發布不實訊息，將17LIVE與太子集團進行不當連結等言論，嚴重侵害公司聲譽，本公司對此深表遺憾，將保留採取法律行動以維護公司商譽之權利。

4. 本公司亦呼籲媒體與網路意見領袖應秉持報導中立之立場，且盡到查證之原則，避免發布未經證實、或片面推測等不實訊息，以免損及報導對象之商譽。對於任何個人或機構、公司的不實指控，本公司執行零容忍的立場，將視情況採取法律行動，以維護公司的名譽與權益。

更多鏡週刊報導

和碩金孫永擎掛牌開紅盤 童子賢預告：還有更多要排隊上市

光電三法過嚴將修正？ 經長龔明鑫：打擊非法保障合法

台積電洩密疑雲高檢分案偵辦 經長龔明鑫：政府關切國安議題