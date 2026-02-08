不滿向台中市府陳情未果 頂大學歷72歲男北捷連續縱火

北捷大安森林公園站與善導寺站男廁先後遭72歲曾姓男子縱火。（資料照片／台北捷運公司提供）





台北捷運今天（8日）接連發生縱火事件，大安森林公園站與善導寺站男廁先後遭人縱火，所幸火勢迅速被站務人員撲滅，無造成人員傷亡。警方研判兩起案件犯案手法相同，下午在中正區查獲72歲男子曾世源。據悉，曾男擁有台大外文系高學歷，並曾留學日本，還是國內知名的圍棋書翻譯作者，不料竟在北市捷運站內廁所縱火。目前已被警方帶回，全案依縱火、恐嚇危害公共安全等罪嫌送辦移送地檢署偵辦。

台北市消防局指出，今天上午11時53分接獲通報，大安森林公園站B1男廁雜物起火，火勢由站方即時突滅；下午1時59分，善導寺站男廁再度傳出火警，消防局出動8輛消防車、1輛救護車與28名消防人員支援，抵達時火勢已撲滅。

警方說明，二度接獲通報後，初步判定兩案皆為人為縱火，隨即調閱監視器畫面比對犯嫌衣著與行蹤，並通報各分局攔截圍捕。下午2時10分左右，中正一分局員警在林森南路與仁愛路口一帶，以現行犯身分逮捕曾姓嫌犯。

中正一分局長陳瑞基表示，曾男為台中豐原人，今日上午8時59分自台中搭火車北上，11時46分搭乘捷運前往大安森林公園站，在站內男廁縱火後逃離現場，途中刻意變裝、更換帽子與外套，規避警方，隨後再轉乘捷運前往善導寺站進行第二次縱火。

警方初步調查，曾男犯案動機疑似和台中某重劃區變更爭議有關，因為多次向台中市府陳情未獲回應，遂選擇北上犯案，希望引起社會注意。警方也指出，曾男是單獨犯案，未發現共犯，隨身縱火工具為打火機與稻草，與現場遺留證物相符，未查獲汽油或其他爆裂物。警方將持續釐清案情細節，依法究辦。

