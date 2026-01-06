不滿吳子嘉指控黑道背景和重劃案 陳見賢委任律師提告

吳子嘉直播起底陳見賢，並發布最新藍營竹縣黨內初選民調。（圖：董事長開講臉書）

媒體人吳子嘉在直播節目「董事長開講」中，起底新竹縣副縣長陳見賢兄弟背景，而且介入新豐鄉光星重劃區拆遷開發案，吳子嘉也檢附相關資料至新竹地檢署檢舉陳見賢圖利。陳見賢陣營6日中午發布新聞稿澄清表示，吳子嘉直播發表的相關言論皆與事實不符，已委託律師全權處理絕不姑息。

竹縣副縣長陳見賢澄清吳子嘉所言不實，將委任律師提告。（圖：陳見賢臉書）

國民黨新竹縣長黨內初選在立委林思銘退出後，徐欣瑩和陳見賢競爭激烈。吳子嘉5日晚間在直播中，以「新竹縣黑金大揭密」為題，大爆新竹幫派將毁了新竹縣，也將毀了國民黨的選舉。而國民黨主席鄭麗文還被蒙在鼓裡。陳見賢為首的黑金三人組， 成為民進黨贏下新竹縣最好的幫手。吳子嘉痛批如果縣長提名陳見賢，就有可能變成縣長、議長都是黑幫分子，而且新竹縣市具黑幫身份參選議員者至少有10人以上。

吳子嘉節目中指出，日前已到新竹地檢署具狀提告，控告陳見賢涉嫌圖利，檢方已簽分他字案進行調查。檢舉內容是國防部靶場的光星重劃案，推了8年停滯不前，但陳見賢主持重劃案後，不顧國有財產署的反對，在沒舉辦公聽會的情況下，8個月就通過重劃案。最有爭議的是地主150多人只佔3%，國防部有97%土地，地上物拆遷經費卻高達兩億四千萬元！重劃案相關公司一個地址卻有10家公司，吳子嘉也將相關資料提供檢調參考。另外，新竹縣重大建設的焚化爐、湖口生命園區，以及天坑案的豐采520，吳子嘉都認為與陳見賢有關。

陳見賢陣營中午則發布新聞稿指出，針對吳子嘉於社群媒體平台直播中所發表之相關言論，內容明顯與事實不符，已對新竹縣副縣長陳見賢之名譽造成具體且實質之損害，相關言論亦已逾越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱之疑慮。本案將正式委由律師全權處理，絕不姑息。

對於「新豐鄉重劃區」相關議題，陳見賢陣營指出，該案係新竹縣政府依既有法定程序所進行之正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序。陳見賢副縣長係於職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法。任何刻意扭曲、混淆視聽之指控，均屬惡意抹黑。

吳子嘉直播也同步發布美麗島電子報最新民調，徐欣瑩與竹北市長鄭朝方對比民調只贏2%，但在誤差範圍內，陳見賢則落後5%。至於徐欣瑩和陳見賢對比民調，徐欣瑩還是領先約12%，但幅度已有縮小。（彭清仁報導）