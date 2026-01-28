不滿員工投奔敵營 張美阿嬤兒「空拍機投毒」害死3動物

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭縣發生全台第一起空拍機投毒案件，宜蘭知名張美阿嬤農場創辦人的兒子，疑似因不滿前員工跳槽，到冬山鄉另間休閒農場成為競爭對手，心生報復，製作毒餌料並三度利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料，空投到對方園區，造成農場內3隻動物死亡。宜蘭地檢署偵結後起訴王姓男子，並向法院請求從重量刑。受害園方得知嫌犯遭起訴的消息，也忍不住大哭感動終於能為逝去的小動物討回公道。

受害園方說：「我看你空拍機在我們星夢的上面動。」男子手裡拿著空拍機，看到有人騎車追過來，趕緊把空拍機收進後車廂。王姓嫌犯VS.受害園方說：「你是在幹嘛啦(怎麼樣，我已經報警了)，你要報警去報警啊我又沒幹嘛，我去看你們農場生意好不好而已。」

見到對方正在錄影，男子急著狡辯，但其實就在幾分鐘前，他正利用空拍機，對農場投放毒藥。受害園方說：「這是他剛剛投遞一粒粒的東西，我們昨天下班的時候都沒有，沿路上都是。」

宜蘭星夢森林劇場內發現大量的不明餌料，造成園內多隻動物在誤食毒餌後，陸續出現中毒症狀。受害農場特助alison說：「輪班值夜班跟去巡邏，看到有空拍機在我們的園區空中盤旋，然後他才開始去追那台空拍機，我們三隻小動物都......。」

回想起動物們的遭遇，員工忍不住感傷落淚。事情發生在2023年6月，嫌犯竟然是宜蘭知名農場張美阿嬤的兒子，他疑似不滿前員工跳槽，跑到星夢森林劇場工作與他競爭，竟然在一個月內，三度透過空拍機投撒毒飼料。

王姓嫌犯，先指示不知情員工，將苜蓿粒浸泡在農藥托福松中，製成有毒飼料，之後利用空拍機在農場上空，以機身上下搖晃方式，在園區內撒下毒飼料，造成侏儒山羊小白，梅花鹿月月，羊駝多比，三隻動物中毒死亡。

受害農場特助alison說：「就像我們自己的家寵一樣牠們就是我們的心肝寶貝，怎麼會因為商業競爭或者是人事的關係，就會做這樣子超越道德底線的事情，我覺得很不應該。」

王姓嫌犯曾經身為農場負責人，卻毒殺動物行徑殘忍，檢方依依違反動物保護法以及刑法毀損罪嫌，起訴王姓嫌犯並建請法院從重量刑。

