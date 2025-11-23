不滿員工自立門戶 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸

南部中心／綜合報導

22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突，目前已經鎖定涉案男子，全力追緝。





不滿前員工自立門戶搶生意 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸

兩名男子騎機車到屏東恆春旅遊醫院外，砸毀救護車。（圖／翻攝畫面）









雙載機車騎到醫院停車場，男騎士抄起球棒下車，衝向車棚裡的救護車，二話不說，一陣猛砸，短短一分鐘，跳上機車落跑。救護車擋風玻璃被砸毀，凹了好幾個大洞，隔壁另一台醫院的救護車也是同樣慘況，事發在屏東恆春旅遊醫院外，22號晚間，有2部救護車被人惡意砸毀。

廣告 廣告

警方獲報，到場處理，疑似葬儀社之間生意糾紛，被砸車的盧姓男子，離開原先工作的葬儀社，自行出來開業，投標旅遊醫院的葬儀生意，沒想到前東家郭姓男子，疑似不滿昔日員工，自立門戶，引發這起砸毀救護車糾紛。





不滿前員工自立門戶搶生意 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸

疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突。（圖／民視新聞）









被砸男子友人：「我們自己出來做啊，大家都不合，可能因為這樣他不滿意，不幫他做他不滿意，他一直找這個姓盧的麻煩，可能他教唆人去砸車的。」

昔日工作夥伴，或許早就鬧得不愉快，盧姓男子這回救護車被砸毀，停在旁邊旅遊醫院的救護車也被波及。恆春分局偵查隊副隊長林文謙：「已掌握涉案犯嫌身分及相關證據，通知嫌疑人到案說明。」

雙方到底什麼糾紛，是不是搶生意，早有恩怨，警方已經鎖定砸車男子，全力追查，釐清案發原因。

原文出處：不滿前員工自立門戶搶生意 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸

更多民視新聞報導

色姨丈3度激戰14歲外甥女！互稱「老公老婆」下場曝光

列車變「街頭畫布」？台鐵車廂遭噴漆塗鴉 警方：最重可處7年徒刑

68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆

