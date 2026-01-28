不滿員工跳槽對手！ 「張美阿嬤」兒空投毒死羊駝

動物們陸續暴斃死亡。（圖／東森新聞）





全台第一起用無人機毒殺動物，宜蘭「張美阿嬤」兒子王姓男子，3年前不滿前員工跳槽，做了摻有劇毒農藥的飼料，再飛空拍機到對方園區投毒，導致不少動物死亡，業者發文痛批，這是心碎且不可饒恕的悲劇。檢方認定王姓男子是農場負責人，應該更重視動物的生命，向法院請求從重量刑。

星夢森林劇場員工：「有空拍機在上面。」不明空拍機在天空中不停閃爍，農場業者四處尋找，發現可疑人士。

星夢森林劇場員工：「我看到你空拍機在我們星夢的上面，我剛一直有錄影喔。」會這麼警覺，就是因為農場裡好幾隻動物，吃下這一顆顆看似正常的有毒飼料而亡，而這名投毒的男子，就是張美阿嬤的兒子王姓男子。

廣告 廣告

星夢森林劇場員工vs.投毒王姓男子：「已經報警了，（你就報警報警，幹嘛管我）。」

當時監視器也拍下，深夜有不明物體掉落農場。原來當時身為張美阿嬤農場負責人的王姓男子，不滿前員工跳槽到冬山鄉星夢森林劇場。

2023年5、6月指示不知情員工，購買苜蓿粒混合劇毒農藥「托福松」，製作成有毒飼料，趁凌晨四下無人，將空拍機飛到對方農場，以上下搖晃的方式，讓裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒，投放有毒餌料讓動物吃到，導致動物們陸續暴斃。當時農場也拍下羊駝虛弱口吐白沫模樣，最後奄奄一息。

星夢森林劇場特助Alison：「後面我們才決定說就是輪班，值夜班跟去做巡邏，我們其中一位同仁在凌晨4點半左右，看到有空拍機在我們的園區空中盤旋，然後他才開始去追那台空拍機。」

業者第一時間發聲明，表示真的心碎，並痛批，再怎麼樣都不應讓無辜的動物淪為犧牲品。

星夢森林劇場特助Alison：「侏儒山羊的小白，然後羊駝多比，還有梅花鹿月月，我們一直把我們的動物，就像我們自己的家寵一樣，牠們就是我們的心肝寶貝。」

即使過了2年，回想起依舊心痛，業者難過到不停落淚。對此檢方認為，王姓男子是農場負責人，應該更重視動物的生命安全，違反動物保護法，情節重大程度還涉及毀損罪，建請法院從重量刑。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

誰才是真的「張美阿嬤」？ 2農場鬧分家 路口搶客

「萌動物」商機無限！宜蘭動物農場逾20家 飯店也參戰

張美阿嬤農場遭控虐待動物 業者曝真相：不實指控

