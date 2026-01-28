不滿員工跳槽！三度空拍機投毒釀羊駝、梅花鹿亡 農場負責人遭求重刑

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人因不滿員工跳槽到別家農場，竟三度操控空拍機到對方工作園區投毒，導致園區動物誤食暴斃，宜蘭地檢署27日案件偵結，依違反《動物保護法》、刑法《毀損罪》等起訴，檢方認為這名王姓農場負責人手段惡劣且沒有悔意，向法院請求從重量刑。

宜蘭縣發生全台首例「空拍機投毒」案，三星鄉一間農場的負責人，疑似不滿自家員工跳槽到冬山鄉另一間休閒農場，變成競爭對手，自2023年6月起，三度操控空拍機，把摻有劇毒農藥的飼料空投到對方工作園區，導致園區內侏儒山羊、梅花鹿及以羊駝等動物，誤食後中毒死亡。

農場動物誤食毒藥暴斃死亡。圖／台視新聞

宜蘭地檢署27日案件偵結，依違反動物保護法等罪起訴，檢方認為這名王姓農場負責人手段惡劣且沒有悔意，向法院請求從重量刑。

