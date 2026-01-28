不滿員工跳槽 兒空投毒死對手羊駝 張美阿嬤回應了





宜蘭三星鄉「張美阿嬤」兒子王姓男子，因不滿農場員工跳槽至另家業者，做了摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒飼料，再飛空拍機到對方園區投毒，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食中毒死亡，業者發文痛批，再怎麼樣都不應讓無辜的動物淪為犧牲品。而影射的「張美阿嬤」農場緊急發聲明澄清，投毒事件是王男的個人行為，與農場無關。

據了解，王男因不滿員工跳槽至冬山鄉星夢森林劇場，竟於2023年6月12日、24日及25日半夜，三度開車前往並以空拍機投放摻有農藥「托福松」的苜蓿粒到對方園區，造成多名動物誤食，侏儒山羊、梅花鹿及羊駝3隻動物死亡、10幾隻動物中毒，受害業者痛批「這是心碎且不可饒恕的悲劇」，檢方則認定王姓男子是農場負責人，應該更重視動物的生命，向法院請求從重量刑。

消息曝光後，「空拍機投毒殺害動物案」遭媒體影射是「張美阿嬤」農場所為，對此，張美阿嬤農場迅速發布聲明澄清，農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物的行為，投毒事件是王男的個人行為，與農場無關，勿將該王男個人行為與張美阿嬤農場產生不當連結。

以下為張美阿嬤農場的聲明：

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：

一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利 。

特此聲明

張美阿嬤農場-月森甯手作工坊 2026.01.28

（封面圖／東森新聞）

