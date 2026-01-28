不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」毒死對手羊駝、梅花鹿遭起訴

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

宜蘭縣1名王姓農場負責人，疑似不滿員工跳槽至對手農場，竟利用空拍機多次將混有農藥的毒飼料投放至對手農場，導致農場內的梅花鹿、羊駝等誤食，中毒死亡。宜蘭地檢署昨（27）日偵查終結，依《動保法》、毀損罪起訴王男，且因王男手段惡劣、豪無悔意，建請法院從重量刑。

宜蘭縣1名農場負責人疑不滿員工跳槽，利用空拍機多次將混有農藥的毒飼料投放至對手農場，導致農場內的梅花鹿、羊駝中毒死亡。（示意圖／unsplash）

此案發生於2023年6月，在宜蘭縣三星鄉經營觀光農場的王姓農場負責人，疑似不滿員工跳槽至對手的農場內，於是運用空拍無人機將混有農藥「托福松」的毒飼料投放至對手農場，次數達3次，造成園區內多種動物誤食，雖經過搶救，但仍然造成包含梅花鹿、羊駝及侏儒山羊等動物身亡。

該受害農場於昨日也發聲明表示，「經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任」，認為同業間的競爭不應逾越法律及道德紅線，甚至讓園內的無辜動物成為競爭受害者，並希望在此事件後，能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。聲明中也提及此案已進入法院審理程序，基於尊重法治，無法對外透露具體細節。

