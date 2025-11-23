不滿員工「單飛」！葬儀惡老闆「89魂上身」院內猛砸救護車逃逸
社會中心／洪正達報導
恆春旅遊醫院22日晚間發生一起暴力事件，一間由陳男、郭男人合夥開設的葬儀社，由於不滿前員工盧男離職後私接醫院葬儀業務，雙方於是發生衝突，並在盛怒之下接連砸毀2輛救護車，並在施暴後離去，警方正追查2人到案中。
據了解，陳、郭2人合夥開設一間葬儀社，盧姓男子原本為該葬儀社員工，但後來離職後自行接案，並承接恆春旅遊醫院相關葬儀業務，引起陳、郭2人不滿，於是22日晚間騎機車潛入院區停車場後，對著盧男救護車、院方救護車猛砸，造成擋風玻璃碎裂，2人隨後逃逸。
恆春分局指出，警方於22日晚間7點多獲報，指出恆春旅遊醫院停於院內停車場內的2部救護車，遭不明人士持球棒毀損，初步調閱院方監視器後，掌握歹徒2人騎乘機車雙載由員工出入口進入院內停車場，持球棒毀損2輛救護車後逃逸，目前已鎖定犯嫌身分追查中。
不良行為，請勿模仿！
