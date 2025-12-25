不滿員警「打燈直接切」 騎士上前理論「害我急煞」

騎士騎到一半，此時一名員警從左側切換車道過來，引此騎士不滿。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





嘉義有位騎士不滿被員警切車道，於是上前理論，而員警則表示，是因為判斷安全距離足夠，才會切車道，如果覺得有違規，可以申訴或檢舉。

騎士騎到一半，此時一名員警從左側切換車道過來，引起騎士不滿。當事騎士vs.員警：「欸你沒鳴笛，不能這樣切欸。」

員警請騎士到路邊了解情形。當事騎士vs.員警：「你的速度這樣子，然後中間大概只隔一個10公尺這樣的線，然後你就這樣切進來，我這樣急煞一下。」

騎士向警方表達自己不滿的原因，員警愣了一下這麼說。

員警vs.當事騎士：「沒有人規定說，切車道一定要多遠啊，而且剛才那個距離，明顯兩台機車，中間是可以過的啊，如果你速度比較慢，那你應該要往旁邊一點啊。」

不過騎士並不這麼認為，與員警各執一詞。當事騎士vs.員警：「重點是我比你快，那時候我如果沒有切進去，前面就是汽車了，所以我切進去，（沒有，如果你今天前面是汽車，那你看到旁邊有車，距離不夠，那你應該是要煞車，而不是切進來啊。）」

最後雙方，對於安全距離足不足夠，並沒有共識，員警表示如果認為有違規，可以申訴或檢舉，另外善意的提醒沒有問題，不過騎士不需要，比出疑問的手勢，畫面PO上網，網友們看法兩極，有人認為騎士是小題大作，有路怒症，也有人認為切車道不應該，打完方向燈就切真的很危險。

