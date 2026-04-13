不滿噪音擾眠！雲林監獄受刑人圍毆同房獄友！ 「3打1」他被多判10天原因曝光

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雲林監獄3名受刑人圍毆同舍房1名獄友，行兇者都被法院判處拘役，其中拿不鏽鋼碗攻擊的林男因為持器械，為此多判10天。畫面均非事件當事人。示意圖／翻攝fb法務部矯正署雲林監獄

雲林監獄爆發暴力衝突！3名受刑人因不滿同房獄友深夜製造噪音影響睡眠，憤而聯手施暴，不僅徒手毆打，甚至還拿不鏽鋼碗攻擊對方頭部，法官依傷害罪判拘役40日，其中拿碗施暴的林男刑度略重為50日，均可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，被告林男A、詹男及林男B，案發時同在雲林第二監獄服刑，並與獄友、被害人吳男同住舍房。去年8月17日清晨7時許，3人因長期不滿對方於深夜發出過大聲響，噪音影響休息，共同起意要動手教訓吳男。

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獄方調查，3人徒手圍毆吳男頭部與身體，其中林男B更持不鏽鋼碗敲擊其頭部，導致吳男出現頭部腫脹、頸肩劃傷等傷勢。直到監所管理員趕抵，才及時制止暴行。

法官審理認為，3人僅因生活瑣事即以暴力解決問題，顯見漠視他人身體安全，行為實屬不當，儘管3人辯稱是因對方噪音過大影響睡眠，但法官強調「動手無法解決問題，反而只會引發更多衝突」，並警告若再犯恐難再從輕處理。

法官考量3人犯後均坦承犯行，態度尚可，且被害人傷勢屬輕微，判處林男A、詹男各拘役40日，但林男B因使用不鏽鋼碗進行攻擊，刑度略重為拘役50日，均可易科罰金，本案仍可上訴。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



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