不滿國會遲未點頭？川普回調南韓部分關稅至25％ 汽車業恐面臨考驗

美國總統川普（Donald Trump）發文稱南韓國會未批准並落實與美國達成的貿易協議，因此宣布南韓部分關稅將從15％提升至25％，消息一出馬上引起南韓政府反彈，緊急出面回應表示目前尚未接獲美方通知，今（27）日召開緊急會議討論。

川普突宣布調高南韓關稅至25％

川普在自家社群平台Truth Social上發文，稱美韓雙方在去（2025）年7月30日達成非常有利的重大協議，並在去年10月29日訪韓期間，再次確認這些貿易條款，「為什麼南韓國會至今仍未批准？」因此美方宣布將調高對南韓汽車、藥品與木材的關稅，從原本15％提高至25％。

消息一出，青瓦台發布聲明表示「尚未收到美國政府的正式通知或詳細解釋。」內容指出今日上午將召開緊急會議商討，以評估形勢並制定應對措施。目前在加拿大的產業通商資源部長金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）也計劃盡快訪美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論相關事宜。

根據美韓雙方去年7月達成的協議，韓國承諾向美國投資3500億美元，美國則針對韓產汽車等商品的關稅調降，從原先的25％降至15％，並同意韓方引進核動力潛艇，擴大韓方鈾濃縮及乏燃料後處理許可權。

關稅調升衝擊南韓汽車產業

一旦南韓輸美商品關稅被調回25％，恐怕對南韓大型企業對美出口產生嚴重影響，像是現代汽車以及起亞，根據《CNBC》報導，關稅調升消息一出，身為美國最大南韓新車進口商的現代汽車，股價應聲下跌超過4％，起亞汽車的股價也較前一日下跌。不過截至目前兩家股價逐漸回升，現代小跌0.3％、起亞則是跌逾1%。

綜合外媒報導，現代汽車作為韓國最大汽車出口商，2024年向美國出口110萬輛汽車，若關稅調升至25％，將嚴重削弱其在美競爭力。此外，醫藥與木材產業也將面臨成本激增的壓力。

立法院恐成台美經貿最大變數？

至於先前台灣與美國達成關稅共識，對等關稅調降為15％且不疊加，同時也取得汽車零組件、木材等產品的最優惠待遇。目前待台美雙方完成簽署對等貿易協議後，送交立法院審查通過才算正式成立。

財經專家徐嶔煌發文指出，若台灣的立法院否決，恐怕也會讓台灣走向跟南韓一樣的道路。律師黃帝穎也提出擔憂，指出韓國關稅被回調正是前車之鑑，他提醒若國會拖延、杯葛，或擅自修改已談妥的內容，可能會反映在關稅數字上。一旦審查過程出現變數，未必能回到談判原點，甚至比照中國的高稅率。