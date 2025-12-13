不滿國防預算被擋！賴清德砲轟藍白 吳子嘉諷「台版澤倫斯基」曝他最新盤算

總統賴清德昨（12）日出席台南國網雲端算力中心啟用會，會前受訪談及立法院現況，砲轟藍白凍結憲法法庭、強推不合理法案，甚至多次阻擋預算「沒有得到教訓」；媒體人吳子嘉揶揄，只會製造衝突的賴清德不過就是台灣版的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

賴清德喊話藍白兩黨，盼立法院「發揮憲政精神」，而不是沒記取去（2024）年被憲法法庭判違憲的教訓，反而凍結憲法法庭、阻擋總預算以及國防特別預算、強推不合理法案；賴清德強調，此舉只會影響到國家安全社會安定、國家財政永續，傷害人民公平的權利。

對此吳子嘉在《董事長開講》節目中分析，早已將2028連任視為首要目標的賴清德，近期正在準備培養「衝突」氣氛。不過吳子嘉也斷言，賴清德民調太差、不可能當選，所以改去當「台灣的澤倫斯基」，意在刺激中國國家主席習近平犯台。

吳子嘉質疑，賴政府被藍白主導的立法院聯手擋下，竟然是用罵的取代尋求合作，也進一步促使國民黨團通過二讀，要求賴清德至國會報告；吳子嘉坦言，自己看政治30年，沒看過立法院用罵的會過關。

