不滿基建「去中國化」 中國誤導式訊息攻擊越南高鐵

（中央社記者曾婷瑄河內3日專電）越南高鐵計畫成為中國、越南輿論戰場。Vingroup日前宣布撤標南北高鐵計畫，中國多份報導卻放出誤導性混淆訊息，稱越南高鐵「崩盤」、「Vingroup直接跑路」，「盼中國伸援手」等，皆與現階段事實並不相符。

去年12月17日，西門子集團旗下的交通集團（Siemens Mobility）擊敗擁有區域優勢的中國，及日本、韓國對手，拿下與越南最大民營集團Vingroup旗下高速鐵路投資發展股份公司（VinSpeed）的合約，將打造兩條高速鐵路。其中一條連結首都河內與廣寧省下龍市，全長121公里，也是越南第一條高鐵。

不過就在幾天後的25日，Vingroup創辦人范日旺（Pham Nhat Vuong）宣布，將退出全長1550公里，連結河內與胡志明市南北高鐵投資案的競標，消息導致越南當日股市大跌。

Vingroup稱，集團已有多項全國性的大型建案，包括占地逾9000公頃的國家級奧林匹克大型體育城、風力發電廠及與西門子簽署的河內-廣寧高鐵與濱城-芹苴鐵等，盼集中資源完成計畫。

據越南媒體指出，VinSpeed於5月時承諾自籌20%的資金，同時尋求政府提供剩餘80%期限35年的零利率貸款。然而，中央銀行對此表示擔憂，稱該貸款申請及所需擔保恐對銀行體系穩定構成風險。外界認為，Vingroup因此決定撤出以確保其他計畫無虞。

然而，中國輿論與媒體近日出現許多報導與短影音，以錯誤資訊揶揄越南高鐵計畫，如「從狂歡到崩盤，越南高鐵只用了8天時間」、「越南撤回670億高鐵投資，破碎美夢盼中國援手」、「越南南北高鐵20年0進展！一場被『去中國化』綁架的工程幻想」等。

中國報導稱，「跟德國西門子高調簽約八天後，本土的投資方連錢都不要了直接跑路，把中了大標的西門子直接晾在了原地」、「范日旺突然宣佈撤資」，越南「空手套白狼」、「徹底涼涼」，也稱范日旺為「騙子」。

此為包含誤導性錯誤資訊。首先，具「前鋒報」（Tiền Phong）表示，南北高鐵計畫仍在標案期，該案有多家集團投標。「撤標」並非「撤資」，Vingroup撤回競標登記對整體計畫並未造成太多影響。

第二，Vingroup與西門子在另外兩條高鐵上的技術合作目前仍為進行式，與南北高鐵無直接關係，中國輿論試圖混淆兩者。

越南政府意識到建設南北高鐵的挑戰性，一位與建設相關的政府官員向中央社透露，近日已成立跨部會的「南北高速鐵路計畫實施指導委員會」，盼確保計畫溝通與進行順暢。

他同時告訴記者，現階段「Vingroup 與西門子合作推動河內—下龍高速鐵路的工作仍在進行中，未有任何停止或中止推動的消息」。越南媒體及今天的越南政府電子報也都指出，Vingroup已承包的兩條高鐵都在運作中。

其實在西門子與Vingroup簽下協議之前，越南的高鐵計畫已成為越、中兩國網友的輿論戰場，互相批評。

中國抖音平台早已有許多影音，居高臨下嘲笑越南高鐵為「爛攤子」，揶揄「越南網友羨慕中國」、「中國不是越南的許願池」、「越南押寶日本失敗，轉頭求助中國發展高鐵」、「越南找我們建鐵路，答應不在南海搞事」等，稱「越南需要中國幫助」，呼籲越南「不要跟中國對幹」。

Vingroup-西門子簽訂協議後，面對中國輿論唱衰合作，多個越南YouTube頻道也製作「高鐵計畫協議最終敲定：越南選擇德國，中國對此深感後悔」、「越南與德國合作興建高速鐵路，引發中國網友憤怒」等影片。

大多越南網友皆贊同避開中國，寫道：「我完全支持政府採用德國技術，絕對不會使用依賴中國的技術」、「越南與德國在高鐵計畫上的合作非常棒，但如果讓中國來做，對整個國家來說將是極其危險的」。

也有網友稱，「你可以選擇任何對越南有利的人，但要遠離那些覬覦和侵犯越南對其土地、海洋和島嶼主權的人」！

「在越南，從政府到人民，沒有人希望中國能碰觸任何國家大事」。（編輯：陳承功）1150103