不滿增加國防預算 鄭麗文嗆「賴清德你在玩火！」綠反轟：又幫中國講話

鄭麗文批賴清德追加國防預算是在「玩火」，綠營反指她又在幫中國講話。（鏡報鄒保祥）

因應中共計畫2027年要武統台灣，總統賴清德今（26日）提出在未來8年投入1.25兆元的國防經費計畫，盼提升防衛作戰系統。然而中國國民黨主席鄭麗文今在中常會上卻痛批，此舉恐讓台海變成火藥庫、讓台灣變成兵工廠，「賴總統您在玩火啊！」對此民進黨回應，在中國不斷騷擾威脅的情況下，強化自身防衛能力才是負責任的政府該做的事，反問鄭麗文為何又幫中國講話，附和中共的論調？

中共目標2027武統台灣 賴清德宣布提出追加國防預算

賴清德總統今上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於會後主持記者會，針對中國對台灣和印太區域的威脅加劇，以及北京當局目標2027年完成「武統臺灣」，加速侵略台灣的軍事整備，賴總統提出2項具體行動方案，包括打造堅強民主防禦機制與全方位打造國防關聯產業，國防部為了因應未來戰爭型態的關鍵戰力，已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年投入1兆2,500億元的經費，用來建構先進防空系統和防衛作戰體系，提升國防自主。

廣告 廣告

賴清德說，行政院將會完備條例審查並函送立法院，並請財政部、主計總處妥適規劃財源，做好財務管理，避免排擠其他預算。國安會也將會同國防部及相關部會，以「投資國防，及投資和平，投資臺灣經濟未來」的理念，強化社會溝通，凝聚共識，爭取國人的支持與認同。

鄭麗文中常會開轟賴清德 批讓台灣變成兵工廠

鄭麗文今下午則在國民黨中常會上砲轟賴清德，指追加國防預算超過法定舉債上限，稱賴清德對國家重大政策沒有向全民和國會報告，也沒有經過專業討論，是在自毀國格，直指背後有很大的決策失誤，直嗆「賴總統您在玩火啊！」她批賴清德重提兩國論、向台獨邁進，絕非2,300萬人民和國際社會樂見，呼籲賴清德不要成為麻煩製造者，並指賴的言論不僅讓台海變成火藥庫，還讓台灣變成兵工廠，難道台灣未來的經濟發展要建立在戰爭上嗎？希望賴總統要三思，強調人民希望遠離戰火、避免戰爭。

鄭麗文幫中國說話？ 綠比喻：裝監視器卻被說挑釁小偷「很奇怪」

民進黨發言人吳崢回應，賴總統講得非常清楚，強化國防預算就是要防範外國勢力侵略及威脅，這筆預算目標很明確，就是要讓台灣安全同時厚植產業，對於鄭麗文說這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法實在不可理喻也非常奇怪。

吳崢表示，台灣跨黨派的歷任總統國防建軍方向都是強化自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面破壞區域安全跟穩定，頻頻實彈演訓、共機共艦不斷騷擾周邊海域，還包圍台灣揚言做大規模軍事演習，對台灣的安全恫嚇非常具體。在這樣的狀況下當然要強化自身防衛的能力，才是保護國人的負責任政府該做的事，為何鄭麗文這時候又幫中國講話、附和中共論調？這非常奇怪。

吳崢也說，對於鄭麗文的言論賴總統在記者會也有比喻，就像在家裡裝監視器、安全系統，就有人跳出來說是挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？直指鄭麗文的談話非常不可思議，為何要幫中共講話？他更提到，鄭麗文之前到中國錄影時還說過來台海騷擾的共機、共艦，是因為中國對台海有管轄權。吳崢說，鄭麗文這種為中共宣傳的言論，不知在當上國民黨主席後有無改變論述？若還是抱持這種論調，對台灣主權、安全都有很大威脅，也會讓國人覺得不可思議。

更多鏡週刊報導

國民黨2026恐一席都不讓？ 蔡壁如質疑「若欺壓民眾黨為何要合作」：沒善意就免談

昔日金馬獎「最佳童星」同框梁朝偉！ 發文竟喊「中國台灣」遭酸：舔成這樣

國民黨市議員曬「政績照」 遭Cheap狠酸：彷彿蓋什麼世界奇觀