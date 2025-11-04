不滿墨西哥庇護其前總理 秘魯宣布斷絕外交關係
秘魯政府3日宣布，由於墨西哥向一名涉嫌參與2022年時任秘魯總統卡斯蒂約(Pedro Castillo)未遂政變而接受調查的前總理提供庇護，秘魯已與墨國斷絕外交關係。
秘魯外交部長齊拉(Hugo de Zela)對記者會表示：「今天我們震驚且深表遺憾地獲悉，涉嫌參與前總統卡斯蒂約未遂政變的前總理查維斯(Betssy Chavez)，在墨西哥駐秘魯大使館獲得庇護。」
他補充道：「鑑於此一不友善的行為，並考慮到該國現任與前任總統屢次干預秘魯內政，秘魯政府決定於今日斷絕與墨西哥的外交關係。」
前鄉村教師兼工會成員卡斯蒂約被暱稱為秘魯「第一位窮總統」，他在與國會僵持多月後，試圖解散國會，最後在2022年12月遭到國會彈劾。
利馬與墨西哥的關係因為卡斯蒂約遭到罷黜而急遽惡化。
在墨西哥給予卡斯蒂約的妻子與小孩政治庇護後，秘魯驅逐了墨西哥駐秘魯大使。
卡斯蒂約的繼任者、現已卸任的博魯阿爾特(Dina Boluarte)也暫時召回了秘魯駐秘墨西哥市大使，指控墨國當時的左翼總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)干預秘魯內政，以表達對卡斯蒂約的支持。
卡斯蒂約攜家人前往墨西哥駐利馬大使館尋求庇護時被捕，並被控叛亂和濫用權力。查維斯與他一同被起訴，兩人於今年3月受審。
自遭到彈劾以來，卡斯蒂約一直在接受預防性羈押，而查維斯則獲得保釋。
檢方對查維斯求刑25年，罪名是涉嫌參與卡斯蒂約解散國會的計畫。檢方對卡斯蒂約則求刑34年。
卡斯蒂約否認這些指控，並指出他從未拿起武器對抗國家，因為軍方拒絕服從他的命令。
