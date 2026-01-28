不滿外籍男坐優先席！老翁烙英文「你有懷孕嗎」 被抓包昨天才鬧事

【緯來新聞網】台北捷運優先席頻頻惹議，一名老翁在車廂內，不滿外籍男子坐在優先席上，大聲用英文質問「你有懷孕嗎？」對方表明不舒服，他甚至要求出示醫療證明，引發網友怒火，結果被翻出與昨（27日）晚在捷運鬧事的，疑為同一人。

老翁不滿外籍男子坐在優先席，質問對方是否懷孕，並要求提供醫療證明。（圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei臉書）

一名網友在Threads貼出影片，只見一名老翁坐在優先席上，大聲質問坐在他旁邊的外籍男子，他表示優先席是給懷孕女性坐的，「你懷孕了嗎？」對方解釋因為上了整天的班，所以腳很不舒服，豈料老翁還不肯罷休，「給我看醫生診斷證明」，音量大到全車廂都聽見。



短短15秒畫面曝光，引發大批網友撻伐，「他自己又不是沒得坐」、「年輕人真辛苦，遇到一個吃飽太閒的」、「又來了，自以為的老害」、「連外國人都不能阻止台灣老人情勒喔」、「你以為是優先席，其實是老人王座」。



另外，有人發現，該名老翁疑似昨天才在捷運上與人起衝突，引來一番討論：「同一個臭老頭欸，誰家長輩啦！」、「真的是他耶」。據了解，事情發生在昨晚6時許，老翁自捷運上山埤站上車，當時有人讓一般座位給他，但他看到坐優先席的男子沒有主動禮讓，當場出言責備「教育失敗」，雙方爆發口角衝突，沒想到老翁竟出拳打人，事後被警方帶回派出所偵訊，依涉嫌傷害罪移請台北地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

張學友最終場劈腿啦！ 60歲「還可以」喊：繼續唱

2024北影紅毯／柯震東、許瑋甯都來了 大元秀半胸揭圓又挺祕密