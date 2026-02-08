不滿大夫第土地重劃四處陳情 北捷連續縱火翁曾揚言到總統府抗議
〔記者歐素美／台中報導〕73歲曾姓老翁今天到台北捷運大安森林公園站、善導寺站男廁縱火，警方查扣其隨身物品，台中市神岡區社口里長陳金地表示，曾翁是台中市神岡大夫第重劃自救會會長，因不願土地被重劃，四處陳情未果，之前即曾揚言到總統府抗議，他和警方昨才到其住家安撫，不料，曾翁竟跑到台北縱火。
曾翁因不願土地被劃入台中市神岡區大夫第自辦重劃區，2014年成立自救會，多年來四處陳情、抗議、訴訟，陳金地說，曾翁認為當地是高速公路豐原交流道特定區，原本就有2條都市計畫道路要開闢，但業者自辦重劃，不僅沒有公園等公共設施，地主還只能分回57%的土地，相當不公，因此不願加入重劃，盼政府以都市計畫道路徵收。
陳金地指出，10天前即接獲曾翁揚言要去總統府抗議，加上自救會向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟，最高法院去年判決要自救會跟重劃委員會協調，但2月6日重劃委員會原本要開會卻流會，他獲知後就會同警方前往安撫曾翁，不料，還是發生這種事情。
豐原警分局員警表示，曾翁平常情緒比較不穩定，警方常前往探視加以關心，安撫其情緒，由於曾翁為獨居老人，平常沒有手機，以自行車為交通工具，前2天警方才前去拜訪，並贈送物資給曾翁，曾翁曾表示想去抗議，沒想到他竟然以縱火的行引發社會關注。
神岡大夫第重劃為自辦重劃，由於引用舊法規，引發爭議，之前台中市議員也曾陪同台中市神岡大夫第重劃自救會成員向監察委員陳情，希望比照高雄大寮伍厝自辦重劃區，將不願參加重劃的地主准予剔除，要求中市府比照辦理。
台中市政府表示，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自2018年5月暫緩施工。自辦重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議係屬私權爭議，應循民事訴訟解決，市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，依法保障地主權益。
北捷連續縱火動機曝光 73歲翁曾是神岡大夫第重劃自救會成員
北捷連續縱火動機曝光 73歲翁曾是神岡大夫第重劃自救會成員
北捷2站廁所接連被燃燒稻草縱火無共犯 未影響營運
撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明
鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保
