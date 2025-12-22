不滿大法官恢復憲法法庭！藍委赴北檢告5人 民眾反嗆：作賊喊抓賊

國民黨團今赴北檢按鈴告發恢復憲法法庭的5名大法官濫權瀆職。（鏡報董孟航）

憲法法庭遭藍白強修的《憲訴法》實質癱瘓1年後，5名大法官決定不受新修條文限制，召開憲法法庭判決新修條文違憲，讓憲法法庭得以復活。對此藍白大為不滿，國民黨立院黨團今（22日）上午到台北地檢署，按鈴提告5名大法官違憲，而過程中有民眾鬧場反嗆：「藍白惡人先告狀」「藍白作賊喊抓賊」！

藍營批5大法官玷汙司法公信力 到北檢告發濫權瀆職

國民黨立法院黨團昨（21日）發文痛批讓憲法法庭復活的5名大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞「背棄法律人的良知，玷污司法公信力，破壞權力分立」，放話要在立法院提案譴責這5名大法官、拒絕接受他們的判決，並要前往台北地檢署告發憲法法庭及這5位大法官「濫權瀆職」。

國民黨團副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯及藍委陳菁徽、盧縣一等人，今上午來到台北地檢署按鈴告發謝銘洋等5名大法官。林沛祥表示他們要提出刑事告發，要請監察機關釐清，憲法解釋取代立法院是否還在職責範圍？他們直指這次憲判是違法判決、強行通過的程序黑箱，直指大法官違憲亂政、知法玩法弄法，甚至要求他們應該請辭。

支持憲法法庭！ 民眾反嗆藍白惡人先告狀

藍營高舉「反獨裁護憲法」「民主憲政筷子手」「拒絕大法官枉法裁判」等手板，在北檢門口召開記者會，在過程中卻有民眾前來鬧場抗議，有一男一女高舉口號訴求，在一旁開嗆藍委：「藍白作賊喊抓賊」「藍白惡人先告狀」「支持憲法法庭！」

聲援憲法法庭的民眾來到北檢反嗆藍營立委。（鏡報董孟航）

他們表示，謝謝5名大法官守護民眾權益、阻止憲法法庭繼續被癱瘓，現在換他們來守護憲法法庭；他們更翻出藍委翁曉玲修法前曾說過「憲法法庭無法運作也是好事」，痛批藍白癱瘓的政治意圖很明確，「根本不是為了台灣好，傷害的只是你我的權益！」雙方一度隔空對罵，隨後警方將抗議民眾帶離現場。

憲法法庭怎麼了？ 超過400天無法運作

去年12月藍白以人數優勢通過《憲訴法》修正條文，提高憲法法庭召開與作成違憲判決的人數門檻，後又因為大法官任期屆滿，造成人數不足，藍白又連續封殺2波大法官人事案，使得大法官總額遲遲未能達到新法條規定的開會門檻，無法正常開會，超過400天沒能正常運作、讓待審的釋憲案持續擱置。

大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥為了解決憲政僵局，上週決定不受新法條限制、召開憲法法庭，作出今年以來第1號釋憲判決，裁定《憲訴法》新修條文的立法過程和內容皆違憲，即起失去效力，讓憲法法庭得以復活；另外3名大法官則主張新法在合法修改仍有效，認為5名大法官開會不合法，判決應屬無效。

上百名學者律師連署 支持大法官恢復憲法法庭

法界與學界形成2派意見，部分認同另外3名大法官的主張，認為5名大法官無權開會，但也有超過300名學者、律師連署聲援5名大法官，肯定他們回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能。

