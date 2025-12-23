不滿大法官裁定！國民黨團提修《公投法》 要憲法法庭裁判送公民複決

國民黨立法院黨團今在程序委員會提案修改《公投法》要讓憲法法庭的判決可以被人民公投複決。（鏡報李智為）

5名大法官日前召開憲法法庭，判決藍白去年強修《憲訴法》部分條文違憲，即起失效，讓藍白大為不滿，國民黨團不僅昨赴台北地檢署按鈴提告，今（23日）更在程序委員會提出《公投法》修正草案，要讓憲法法庭可經公投交由人民複決。

藍營提告大法官後再提修法 要讓憲判可被複決

綜合媒體報導，國民黨團繼昨日到北檢提告5名大法官濫權瀆職後，今在程序委員會提出「公民投票法第2條及第30條條文修正草案」，內容指出除了總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案，將於公投通過並公告結果後第3日起失效，被宣告違憲的法律也會恢復效力。

另外，針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在3個月內為實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

國民黨團在提案內容寫道，113年憲判8號「實質廢死」違反8成民意，以及114年憲判1號的「五人判決」違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則。

避免憲法法庭變憲政怪獸？ 藍營批大法官想閹割國會

國民黨團稱，若人民對憲法法庭的裁判難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，應允許人民擁有如同複決法律般的複決憲法法庭裁判權利，可以依法發動公投複決，避免憲法法庭成為失控的「憲政怪獸」。

國民黨團總召傅崐萁再批上週裁定《憲訴法》修正案違憲的5名大法官想「閹割國會」，賴政府用「舊民意」統治新民意，既然大法官權力來自人民，就讓人民來做公決；黨團書記長羅智強也說，立法院本來就有提案公投的權利，不排除任何公投的可能性，也可能搭配明年的九合一大選推出公投一併投票。

