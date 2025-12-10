不滿大罷免？「罷」奪下今年代表字 蔣萬安：對立與操弄是時候作罷

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

聯合報系主辦的「台灣2025代表字大選」在今（10）日公布票選結果，由「罷」字以15084票、較第二名多1倍的票數奪下今年代表字！象徵與今年大罷免活動及台灣政局發展有關。此外，第二名與第三名的候選字分別是「詐」和「淹」，也跟今年情形息息相關。

今年蔓延全台、紛紛擾擾的大罷免潮，讓「罷」字成為2025年的台灣代表字。（圖／翻攝民進黨直播）

本次的代表字票選活動共得到78184張票數，前十名代表字分別為：「罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌」，其中「罷」字以15084票奪冠，第二名的「詐」則獲得7588票，至於第三名的「淹」則獲得6196票，分別代表當前詐騙猖獗以及今夏台灣遭遇嚴重水災的情形。

今年的年度代表字「罷」為台北市長蔣萬安、立委張啓楷、柯志恩等人提出。蔣萬安表示，台灣民主擺脫不正當的大罷免，是時候該讓政治對立與操弄「作罷」，並讓民生與治理上場。

台灣年度代表字大選自2008年至今已舉辦18屆，歷年代表字分別是2008「亂」；2009「盼」；2010「淡」；2011「讚」；2012「憂」；2013「假」；2014「黑」；2015「換」；2016「苦」；2017「茫」；2018「翻」；2019「亂」；2020「疫」；2021「宅」；2022「漲」；2023「缺」；2024「貪」；再來就是2025年的「罷」。各年的代表字都反映出人民當年的心聲或當下的環境情形。



