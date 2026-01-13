不滿奧客！陸私人診所公告「放棄低端患者」挨轟 醫生稱：保護自己

大陸山東省沂南縣一家私人診所因張貼「放棄低端患者」公告引發輿論撻伐。1月13日，沂南縣衛生健康局表示，已對涉事診所負責人進行約談批評，並責令立即整改，目前該公告已撤除。

綜合大陸媒體報導，網路流傳的公告標題為「收費高低與醫德無關 要放棄低端患者」，內容將患者區分為兩類。公告稱「低端患者，花1塊錢，要10塊錢的藥，100塊的效果，還得要1000塊的服務！轉頭挑三揀四，耍賴訛錢，你不滿足他，就拿醫德綁架你。」另一方面則描述「優質患者完全不一樣！只要你有真本事，能解決他的問題，人家從不討價還價，價格合理貴點，心甘情願買單！」

涉事醫療機構負責人王永學證實公告真實性，他向媒體表示，這些內容是從網路上看到後覺得有道理便照搬張貼，目的是「為了保護自己」。王永學解釋，有些患者就診時不配合治療還抱怨費用高，甚至故意刁難。他承認公告內容可能令部分患者感到不適，但強調「開診所，不能想著救所有人，愛心氾濫是不行的」，並稱診所日常運營需要成本。

1月12日下午，相關資訊在網路曝光後，沂南縣衛生健康局立即成立調查組進行處置。經查，涉事單位為沂南永學中醫診所，公告落款的「沂南腎臟病研究所」為該診所註冊名稱，屬於私人診療機構。機構負責人王永學出生於1950年，因對部分就診者支付較低費用卻要求過高服務有所不滿，便從網路下載相關內容並在診所內張貼。

沂南縣人民政府官網發布的通告認為，該言論嚴重背離了醫者仁心的職業操守和醫療機構醫德醫風的根本要求。通告指出，該局已對王永學進行約談批評，責令該診所立即整改，並將持續關注、嚴格監管該診所，同時加大對全縣各類醫療機構的教育管理和監督檢查力度，堅決杜絕此類問題再次發生。

