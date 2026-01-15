不滿女友分手！彰化男化名「粗X哥」狂傳下體照騷擾…下場慘了

記者吳泊萱／彰化報導

彰化男子不滿前女友分手，竟化名「粗屌哥」狂傳下體照騷擾對方。 （示意圖／資料照）

彰化一名陳姓男子因不滿前女友跟他分手，竟在網路上化名「粗屌哥」，傳了數十張下體照給前女友，又將二人交往時偷拍的下體照及性愛影片PO上網，前女友不堪受辱報警提告。陳男落網後矢口否認犯行，辯稱是從網路上抓取照片、影片。法官審理後依妨害風化案，判處陳男拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

根據起訴書資料指出，陳男疑似不滿前女友和自己分手，竟將二人交往時偷拍的性愛照及影片PO上網，還化名「粗屌哥」傳送多張下體照騷擾對方。前女友懷疑是陳男在背後搞鬼，憤而到警局報案。

前女友主張，陳男的網路帳號共上傳21張私密部位照片及8段性愛影像，根據身體特徵，其中有一部分是自己，有一些不是，怒控陳男散布妨害秘密影像罪、散布兒童及少年性剝削等罪嫌。

由於檢警調查時，陳男帳號已停用，無相關資料可提供，無法識別上傳影像來源，所以無法確認陳男有偷拍影像散布行為。另外女方提供的資料中，因被拍攝者明顯為成年人，且雙方無任何對話，無法證明陳男有誘使兒童或少年從事對價之性交或猥褻行為。因罪證不足，案件最終以網際網路張貼猥褻影像及照片供人觀覽罪，判處陳男拘役55日，得易科罰金5.5萬元。



三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

