不滿女友和「前任散步」男情緒失控開車「連撞2次」

肇事的現任男友撞人後，棄車逃逸。（圖／東森新聞）





吃醋竟然這樣做！基隆一名男子不滿女友和前任男友走在一起，竟然開車衝撞女友，讓女友當場倒地，鼻骨骨折、多處撕裂傷，還一度意識模糊，就連女友的前男友也差點被撞。肇事駕駛進行毒品快篩，驗出安非他命陽性，警方將依殺人未遂罪送辦。

汽車突然猛衝人行道，將一名女子撞倒在地，嚇得一旁男子拔腿狂奔，駕駛掉頭後還加速，差點又撞上男子。

險遭撞前男友vs.記者：「他是要找你嗎？（沒有啦，我不知道怎麼說），這個女生是你的朋友嗎？還是不認識？（前女友）。」

原來，開車撞人的男子是女方28歲的現任男友，兩人同居在基隆中正區某社區，但近來因爭吵，現任男友暫時搬出去。他聲稱擔心女友無聊，帶著狗回家探望，沒想到卻撞見女友和45歲的前任男友一起走在社區內，一時氣憤之下，竟然開車衝撞女友。

女友當場倒地意識模糊，鼻骨骨折全身多處撕裂傷，緊急送醫後恢復意識。

社區居民：「我看到有一個人跑得很快，他要撞那個人，他就在那個出口又撞到，他轉彎用力撞到那個出口，想說奇怪外面怎麼會有輪子聲，結果那邊就倒了一個人。」

肇事的現任男友撞人後棄車逃逸，警方調閱監視器追查，最後他在凌晨1點30分到案。

撞人現任男友vs.記者：「是吃醋嗎？還是怎麼樣？為什麼要開車撞人？」

警方表示，駕駛不僅將女友撞成重傷，毒品快篩也驗出安非他命呈陽性反應，將依殺人未遂罪及毒品罪嫌送辦。

第二分局八斗子分駐所所長陳志峰：「經初步訊問，疑似因感情糾紛犯下此案，訊後依殺人未遂罪，移請基隆地檢署偵辦。」

現任男友原本只是想帶狗示好，卻因情緒失控，演變成撞人肇逃，還涉毒，現在女友只能躺在醫院接受治療。

