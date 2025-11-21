不滿女友提分手！新北男恐嚇：要去把公司炸掉 下場出爐

張男被判處拘役50日。（圖／翻攝自Pixabay）





新北市一名鄭姓男子，與女子小花（化名）曾短暫交往，小花後續見鄭男常出現情緒失控的舉動，因此在友人陪同下告知分手，沒想到，鄭男卻心有不甘持續騷擾小花，不僅跑到小花上班處所恫嚇對方「不要上班，我要去把公司炸掉」、「我有槍也可以叫別人動手」等語，還揚言自殘，讓小花一輩子心理不安，讓小花不堪其擾報警提告，新北地院審理後，依恐嚇危害安全罪，處鄭男拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，鄭姓男子在小花工作的地方與對方結識，並短暫交往，後來因為小花認為鄭男時常出現情緒失控的舉動，因此決定退出這段關係，並於去年3月間，在友人陪同下將這個決定告知鄭男。

沒想到，鄭男竟在去年3月17日，跑到小花上班處所，出言恫嚇「不要上班，我要去把公司炸掉」、「讓你不得安寧」、「第一個找妳男友動手」、「我有槍也可以叫別人動手」等語，並怒罵三字經、摔杯子及對其他客人有肢體動作等方式

鄭男又在同月間，在住處持刀揚言自殘，放話要讓小花一輩子心理不安，更走到窗台作勢輕生；後續於3月下旬至4月間，多次跑到小花住處按門鈴、到工作處所向小花同事探詢小花行蹤，讓小花不堪其擾報警提告。

新北地院審理時考量，鄭男跟蹤騷擾小花，使小花心生畏懼並影響日常生活及社會活動，所為應予非難，另外考量他雖與小花達成調解，但僅履行部分賠償5萬元，因此依恐嚇危害安全罪，處鄭男拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

