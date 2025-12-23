不滿女友與前任同行！28歲男駕車撞昏她…今凌晨投案 毒品快篩驚見安非他命陽性

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

基隆市中正區昨（22）晚發生一起嚴重感情糾紛。28歲林姓男子因看見魏姓女友同林姓前男友在社區人行道行走，竟開車衝撞2人，導致魏姓女友頭部受傷、手腳擦傷，意識不清倒地送醫。林姓前男友則及時閃避而未受傷。林男肇事逃逸後，直至今（23）日凌晨才到派出所投案，經毒品快篩為安非他命部分陽性，全案朝殺人未遂等罪偵辦。

據警方調查，28歲魏姓女子昨日晚間10時31分許，與45歲林姓前男友走在中正區觀海街山海觀社區人行道時，被現任林姓男友目擊，林男不滿開車撞擊，造成魏女頭部流血、雙手雙腳擦傷，意識模糊倒地送醫。肇事者林男蓄意撞倒魏女後，竟迴轉繼續衝撞，幸虧林姓前男友及時閃避，才未受到波及。林男事後逃逸，直至今（23）日凌晨3時許才到轄區派出所投案。

據初步了解，肇事者林男的犯罪動機疑因感情糾紛而起，魏女與林男是男女朋友，原在山海觀社區租屋，男方疑似在2天前被分手後搬離，22日撞見女友和她45歲前男友走在一塊，當下失去理智犯案。不過，林男蓄意衝撞之舉，是臨時犯案還是預謀犯案，仍待調查釐清。

不過，林男今日投案後，警方對其實施毒品快篩，發現安非他命部分呈現陽性，將進一步尿檢，全案將朝殺人未遂等罪偵辦。

