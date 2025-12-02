不滿女友遭性騷 他拿西瓜刀砍死河智媛老闆被起訴

〔記者陳建志／台中報導〕台北市男子黃相元(41歲)疑似不滿人氣啦啦隊員河智媛經紀公司總經理兼實際負責人詹智能(57歲)性騷擾其女友，今年8月4日從台北萬華開車到台中，見詹智能進入豐原一家超商，趁他走出超商持辣椒水攻擊，並持西瓜刀砍殺手腳，造成詹男大動脈斷裂，雖緊急送醫仍因失血過多不治，台中地檢署今天偵結，依傷害致死將他起訴，並移審台中地院由國民法官審理。

台中地檢署調查，黃男今年8月4日清晨，從台北萬華駕車抵達台中豐原，約上午10點見詹智能駕駛自小客車抵達超商並入內消費，即在超商門口等候。待詹智能約10點25分走出超商大門時，即趨前推擠詹，並以辣椒水噴向詹的臉部。

詹智能見狀趁隙躲回超商，黃男持預藏西瓜刀進入超商，並持刀往詹的左手、左腳各砍2刀後駕車逃逸。詹男經送往衛生福利部豐原醫院後，仍於當天11點30分，因左手、左腳大動脈斷裂大量失血死亡。

台中地檢署檢察官經調查後今天偵結，依傷害致死將黃相元起訴，並依國民法官法移審法院，將由國民法官進行審理。

至於黃男為何行兇犯案？黃男當時表示，因不滿詹男疑似性騷其女友，才憤而從台北南下尋仇，並尾隨行兇，詳細行兇動機將待審理後釐清。

