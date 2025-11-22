不滿妹妹被多次家暴！ 新北男持刀怒砍妹妹男友自首
新北市新莊區驚傳一起當街砍人案！一名男子因不滿妹妹遭男友長期施暴，憤而約對方到住家附近談判，卻在談話過程中情緒失控，拿出預藏的刀械砍傷對方手腳，造成多處傷勢。男子犯案後前往警局自首，儘管被害人事後表示不願提告，但警方仍依殺人未遂罪嫌，將男子移送法辦。
※犯罪行為，請勿模仿
※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助
責任編輯／網路中心
