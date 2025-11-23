不滿妹遭男友施暴! 兄持刀砍對方手腳後自首
社會中心／洪巧璇、吳志恆 新北報導
不滿妹妹被男友欺負，哥哥持刀砍人！新北市新莊警方日前接獲一位民眾到派出所自首，表示自己因為心疼妹妹一直被男朋友毆打，一氣之下才會把妹妹的男朋友約出來談判，並拿出預藏的刀子砍傷對方的手腳，訊後警方依殺人未遂罪嫌，將男子移送法辦。
光天化日下，一名男子手上拿著刀，穿越馬路到對面的派出所，說自己幾分鐘前砍了人，要來自首，他砍的不是別人，是妹妹的男朋友。時間退回到案發當時，巷弄裡警笛聲大作，好幾輛警車先後趕抵現場，沒多久連救護車也來了，附近居民察覺事態嚴重，紛紛跑出來查看，發現被害人身上沾滿血跡，癱坐在地上。附近居民：「好恐怖欸很嚇人欸，這裡治安不錯欸，平常這邊都沒怎樣，很平安的啊。」民視記者洪巧璇：「嫌犯當時就是和被害人，約在這處巷子要談判，只不過一看到人火氣就很大，拿出預藏的刀子先砍傷被害人的右手，隨後雙方一路追到巷子裡面，嫌犯又再砍傷被害人的雙腳。」
不滿妹遭男友施暴! 兄持刀砍對方手腳後自首（圖／民視新聞）
事發在新北市新莊區中平路的巷弄裡，旁邊就是國小，平常治安很好，沒想到卻發生濺血衝突。根據了解，砍人的26歲余姓嫌犯因為不滿妹妹的李姓男朋友，經常對妹妹動手動腳，讓他很心疼，於是嫌犯就把對方約出來談判，並拿出預藏的刀子砍人，事後警方調查，妹妹先前都沒有通報家暴的紀錄，雖然被害人不願意提告，但嫌犯還是被依法送辦。
不滿妹遭男友施暴! 兄持刀砍對方手腳後自首（圖／民視新聞）
新莊分局中平所副所長方銘進：「余嫌犯案後主動前往本所投案，並交付犯案刀械1把，李男經送往醫院救治無生命危險。」想幫妹妹出口氣，卻用錯方法，以暴制暴，害得自己被依殺人未遂罪嫌，移送法辦。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
