不滿子女「被迫」退伍遍掛抗議白布條 軍方回應無不公 全案依人事法規辦理

嘉義縣東石鄉近日在多處沿海道路、橋梁欄杆上，陸續出現多幅未署名抗議空軍白布條。（記者湯朝村/翻攝)

記者湯朝村／嘉義報導

嘉義縣東石鄉近日在多處沿海道路、橋梁欄杆上，陸續出現多幅未署名的白布條，上頭寫「空軍軍紀不彰」、「長官難辭其咎」、「正義何在」、「改革軍中文化、杜絕霸凌」、「國防部徹查毋枉毋縱」等強烈字句，引發用路人與鄉民側目。軍方表示，相關案件經調查，未如指控霸凌或軍紀不彰問題，全案依人事法規辦理。

經警方了解，懸掛布條是東石鄉蔡姓鄉民，因其一對子女同在空軍嘉義水上基地服志願役，近期被「逼退」，才以掛布條方式抗議。

空軍嘉義基地政戰部說，事件發生在兩年前。這對蔡姓兄妹在聯隊擔任地勤任務，哥哥下士、妹妹士兵。哥哥服役期間因自行摔傷長期請假，請假次數多，影響考績，經評估後依規定本月底前退役；妹妹服役期間也因請假影響考績，未能續留部隊。

家長認為，軍方處置不公，質疑人事與升遷遭差別對待，還指控涉及霸凌，除掛抗議布條，也向立委陳情。

對此，空軍政戰部指出，兄妹均已循軍中申訴管道逐級反映，軍方表示，對布條不實內容已交法務單位研究，是否涉及侮辱公署罪。