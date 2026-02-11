不滿孩童嬉鬧聲！北市文山區幼兒園遭空氣槍射擊 嫌犯遭羈押

男子不滿鄰近的幼兒園發出嬉鬧聲，持改造空氣槍朝園方攻擊。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市文山區一所幼兒園日前驚傳遭人以空氣槍射擊，園區外牆出現多處彈痕，所幸未造成人員傷亡，不過事件已引發家長與校方高度恐慌。警方循線追查後，逮捕住在附近的黃姓男子，並於其住處查獲多把空氣槍，全案經檢方聲請羈押獲准。

事件發生於昨日，文山區一間幼兒園發現校園後方牆面與設施遭不明物體擊中，並留下密集彈孔，引起校方與家長極大恐慌。警方獲報後調閱周邊監視器畫面，鎖定一名年約43歲的黃姓男子涉有重嫌。

經查，黃男住處鄰近幼兒園，僅有一條巷子的距離。男子因長期不滿幼兒園孩童活動時的嬉鬧聲，自上月起多次在住處持改造的空氣槍，朝幼兒園方向射擊至少十餘發，導致園區外牆多處受損，企圖藉此宣洩不滿並威嚇園方。

警方持搜索票前往黃男住處搜索，現場查扣3把空氣槍、2瓶6mm鉛彈、1盒喇叭彈，以及手機、平板電腦等相關證物。涉案槍枝經鑑識後，確認具擊發性能與殺傷力。黃男到案後坦承犯行，警方訊後依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇及毀損等罪嫌，將其移送台北地檢署偵辦。檢察官認為其行為已嚴重危及學童與公共安全，向法院聲請羈押並獲准。









