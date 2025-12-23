不滿家產分弟妹！無業男涉縱火 波及1F洗衣店

一樓的洗衣店老闆，無辜遭到波及，設備、裝潢還有客人送洗的衣物，全數燒毀。（圖／東森新聞）





不滿家產這樣分就縱火嗎？高雄小港一間洗衣店，昨晚起火冒煙。警方進一步追查後發現，疑似是屋主的大兒子縱火。鄰居指出，他長年沒有工作，近期不滿年邁母親將家產分給弟妹，還打算中斷他的生活費，案發當天甚至揚言要放火燒房子。最倒楣的，莫過於承租一樓的洗衣店業者，客人衣服全被燒光，如今涉案的屋主大兒子又在醫院插管急救，根本不知道該向誰索賠。

消防隊員到場後，一組人員破門進屋，另一組則架梯從二樓進入。

目擊民眾：「消防隊員拿著樓梯，爬上去二樓。」雖然起火的透天厝外觀看不到明顯火舌，但濃煙不斷竄出。沒多久，消防人員就在二樓後方發現一名男子倒臥，失去意識，緊急送醫搶救。

目擊民眾：「這間是洗衣店，目前救一個出來了。」事發在22日晚間10點多，高雄小港桂陽路一間已打烊的洗衣店突然起火冒煙。鄰居表示，案發前曾聽到屋內傳出激烈爭吵，而被送醫的男子正是屋主的大兒子，當時還嗆聲要縱火。其實早在22日上午，轄區警方就曾接獲報案到場處理。

附近鄰居：「兒子跟媽媽不愉快，也跟隔壁的屋主不愉快，揚言要燒房子，媽媽就去派出所報案。」

女屋主二兒子vs.記者：「我剛跟我媽媽去派出所，聲請保護令。」

女屋主vs.記者：「你兒子不是有受傷送出去？（我回來的時候，他就坐救護車走了，我不知道啊）。」

火災發生時，年邁的女屋主正好被二兒子帶到警局聲請保護令，沒想到一返家，洗衣店就被燒了。涉嫌縱火的張姓男子是家中大兒子，未婚也沒有工作，長期仰賴母親提供生活費，近期不滿家產分給妹妹與弟弟，又遭母親拒絕再給生活費，疑似因此縱火洩憤。

洗衣店老闆vs.記者：「消防隊昨天也說，這邊燒得最嚴重，整間都燒光光，光這些要賠，不知道要賠多少。」

承租女屋主一樓的洗衣店老闆，無辜遭到波及，設備、裝潢還有客人送洗的衣物，全數燒毀。眼看就要過年，如今屋主大兒子又在醫院插管急救，這筆損失究竟該向誰索賠，讓業者相當無奈。

