不滿對方拒刪文！連揮9刀砍死技術長 雲云董座延押2個月

記者楊忠翰／台北報導

雲云科技董事長曾志新延押2個月。（圖／記者楊忠翰攝影）

雲云科技公司董事長曾志新，去年3月7日持刀猛刺梁姓技術長9刀，梁男經送醫搶救後傷重不治，曾志新試圖自殘輕生未遂，台北地檢署依殺人罪起訴曾志新；台北地院審理期間，曾志新羈押期限即將屆滿，法官認為羈押原因及必要性仍未消滅，因此裁定延長羈押2個月。

檢警調查，去年3月6日，梁技術長在公司群組發布長文，控訴他與公司理念不合，曾志新管理無方，經常用無禮的口氣數落他，讓他無法好好管理下屬，因此決定離職；隔天下午4時26分，曾志新與梁技術長、人事主管等3人，約在會議室討論離職一事，雙方數度發生爭執，曾志新要求收回群組文章，梁技術長原先一口答應，後來他又改口表示，如果直接收回文章，自己不知如何向員工解釋。

當時人事主任跳出來緩頰，正在與梁技術長商討撤文理由時，曾志新佯裝離開會議室，卻突然掏出預藏的水果刀，朝梁技術長後頸猛刺數刀，梁技術長當場血流如注，隨即轉身想逃離會議室，又被曾志新刺了數刀，曾志新得手後嘗試自殘輕生，人事主管立刻奪刀制止，並高呼公司同事協助報案。

梁技術長緊急被送往北醫救治，經醫師搶救後仍宣告不治，曾志新則是意識清醒，但傷勢需要開刀治療；人事主管指出，公司業績平穩，並無資金或開發壓力，曾董事長與梁技術長談判時雖有爭執，但看起來並未情緒失控，他無法理解為何會發生殺人自傷事件，由於會議不會擺放刀械，事發前人事主管亦未看見兇刀，警方懷疑曾志新將刀藏在身上，不排除是預謀犯案。

曾志新應訊時表示，去年他接獲離職員工檢舉，指出梁技術長用匿名帳號在網路上誹謗公司，他找對方前來辦公室面談，梁技術長聲稱是另一人所為，原本雙方講開就沒事了，但網路負面言論仍未停歇，加上雙方經營理念不同，多次為此發生爭吵，他懷疑梁技術長打算帶走公司機密，再找來子弟兵自立門戶，才會做出一連串防堵動作。

曾志新還說，筆記本上的人名並非他想殺之人，而是與梁技術長親近的部屬，從頭到尾他想殺的人只有梁，他在筆記本寫下遺書後，隔天前往北市量販店購買廚師刀，原本他對殺人一事猶豫不已，直到梁男貼出離職萬言書後，他才氣到一夜沒睡，後來雙方在會議室開會時，梁技術長又拒絕刪文，讓他頓時失去理智，並拿出預藏的廚師刀刺死梁男，警方訊後將曾志新依殺人罪嫌移送法辦；去年6月間，檢方依殺人罪嫌起訴曾志新，目前台北地院國民法官法庭審理中。

雲云科技董座曾志新延押2個月。（圖／三立新聞）

