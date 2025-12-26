不滿小紅書致損失數百萬 麗江古城旅拍業者喊告

（中央社台北26日電）中國旅遊勝地雲南麗江古城近日因社群平台小紅書上的「避雷帖」而導致旅拍業者遭退訂，損失金額逾人民幣百萬元（約合新台幣450萬元），當地旅拍行業協會已委託律師籌備集體公益訴訟。

「避雷」是指避開品質不好、不佳商品或物品的意思。

觀察者網25日報導，麗江市古城區文化和旅遊局日前發出公開函件給小紅書，表示平台上的「不實避雷帖」導致當地旅拍業者遭退訂，金額已逾100萬元，間接經濟損失超過500萬元。

麗江古城區文旅局的函件稱，小紅書沒盡到履行平台資訊監測、管理方面的主體責任和稽核義務，導致大量消費者在企業無過錯的情況下，利用平台發布不實「避雷帖」，威脅企業退款退訂。企業針對此類不實申訴，往往難以得到有效處理，導致商譽受損。

麗江古城區旅拍行業協會監事長于濤說，有消費者在企業已盡到合約義務並且沒有過錯責任情況下，仍在小紅書發布不實「避雷帖」，以施壓企業要求退款甚至額外補償，「很多企業選擇花錢免災」。

于濤表示，協會已委託律師籌備集體公益訴訟，正蒐集相關證據。

于濤表示，協會核心訴求包括三方面：要求小紅書平台就監管缺位公開道歉；及時履行內容稽核義務，刪除、封禁發布不實「避雷帖」帳號；與企業高層建立直接對接的溝通與處理機制。

小紅書人工客服則回應，若網友發布的筆記侵犯到商家合法權利，商家可以對筆記進行舉報、提供舉報證據，平台有工作人員進行稽核。

報導引述北京第二外國語學院旅遊科學學院教授李宏分析，旅拍市場目前普遍存在「低價引流、高價精修」等亂象，平台自身缺乏鑒別能力，需要行業組織或相關部門承擔起監管責任。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141226