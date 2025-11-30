不滿岳家…男性侵殺死小姨子！還出席葬禮「照顧外甥」

南韓一名30多歲的男子在殺害小姨子後，還在葬禮上照顧外甥。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！南韓一名30多歲的男子涉嫌性侵殺小姨子，並偽造成意外，他還在葬禮上幫忙照顧外甥，男子在案發2個月後被逮捕。法官一審判處男子無期徒刑，他不服提出上訴，但遭到高等法院駁回上訴。

綜合外媒報導，去年12月5日南韓一名30多歲的男子涉嫌在蔚山南區的一間公寓殺害40多歲小姨子。外媒指出作案動機可能是男子長期跟岳父家庭關係緊張，並對小姨子抱有敵意。在案發當天小姨子送孩子到托兒所，男子偷偷闖入小姨子家中，等到小姨子回家後，男子就用毯子罩住小姨子的臉並實施性侵，最後將其勒死。

隨後，男子將屍體移到浴室中，並在地板上灑水和沐浴乳，偽造成小姨子在浴室滑倒摔死的假象。案發後，男子還參加死者的葬禮，並照顧死者的孩子（即外甥），在2個月後遭警方逮捕。

警方透露，作案過程中，小姨子曾掀開毯子大喊「姊夫」，但男子仍然將其殺死。而男子在作案前準備了換洗衣物、帽子、圍巾等物品掩蓋身分，他也上網搜尋過「勒頸」、「頸動脈壓迫」和「頭部外傷」等關鍵字。

男子被依謀殺罪起訴，法院指出，案發後男子沒有向小姨子的遺屬尋求原諒，也沒有努力彌補過失，不過考量他過去沒有犯罪紀錄、原生家庭背景，以及他曾經是性犯罪受害者的過往，判他終身監禁。男子不服判決提出上訴，但遭到高等法院駁回。

